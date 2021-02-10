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POCO X5 Pro снова показали на живых снимках

21.01.2023 634 0

POCO начала дразнить аудиторию своей будущей серией смартфонов X5 в Индии.

В преддверии официального анонса модель линейки POCO X5 была замечена в руках известного индийского спортсмена.


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На фото можно увидеть, что смартфон выполнен в традиционном для бренда желто-черном цвете и с блоком камер на всю ширину смартфона, что является отличительной чертой аппаратов бренда.

 

Еще одно рекламное изображение намекает на высокую производительность гаджета. Оно было опубликовано накануне назначенного на 22 января официального мероприятия.


poco-x5-pro-tizer

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﻿ Из того, что нам известно на данный момент, ожидается, что модель X5 Pro 5G будет ребрендинговой версией Redmi Note 12 Speed ​​Edition, которая работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 778G , AMOLED -экраном с диагональю 6,67 дюйма и 5000 мАч с 67-ваттной быстрой зарядкой в ​​комплекте . Основная камера имеет разрешение 108 мегапикселей. Цена на момент написания новости еще не известна.

 

Источник: gizmochina

 

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poco poco X5 Pro
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.01.2023

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POCO X5 Pro снова показали на живых снимках