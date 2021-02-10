POCO X6 Neo на подходе – бюджетный хит от Xiaomi, или "это же было уже"?

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Еще один хит?

Компания Xiaomi готовит к анонсу новый смартфон под брендом POCO – модель X6 Neo. Инсайдер Санджа Чоудхари недавно раскрыл основные характеристики и ориентировочную стоимость новинки – похоже, это будет клон уже известного нам Redmi Note 13R Pro.

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