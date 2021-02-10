POCO X6 Pro 5G – сверхмощный смартфон, потянущий все игры и с крутым экраном всего от 10 546

93

Стильный. Производительный. Доступный.

Компания Xiaomi в этом году выпустила POCO X6 Pro 5G – фактически создав наследника легендарного Poco X3 Pro. POCO X6 Pro 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Изображение на этом экране выглядит невероятно четким, ярким и плавным.

Сердцем смартфона является мощный процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra, обеспечивающий быструю и плавную работу устройства как в базовых задачах, так и в сверхтяжелых играх. POCO X6 Pro 5G обладает аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Смартфон также оснащен модулями Bluetooth 5.4, NFC, 5G и Wi-Fi 6. А сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран, обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству.

Камеры здесь просто ок – 64 МП, 8 МП и 2 МП позволяет делать детализированные снимки днем, однако его слабая сторона – ночная съемка.

В Украине цены на смартфон стартуют от 14500 грн, но сейчас на распродаже можно приобрести POCO X6 Pro 5G в конфигурации 8/256 ГБ всего за $245.05 (9532 грн) с промокодом на $20. А версия на 12/512 ГБ стоит $271.05 (10 546 грн) с купоном на $4 и промокодом на $40. POCO X6 Pro 5G можно приобрести по выгодной цене по ссылке:

Poco X6 Pro 12/256 - $245

Poco X6 Pro 12/512 - $271

Не забывайте использовать купоны AE20ZNAF и AE40ZNAF





И не забудьте ознакомиться с гайдом по Распродаже ко дню рождения AliExpress и полным перечнем предложений по ссылке

А также у нас есть группа в телеграммах, где также публикуем все лучшие предложения – советуем подписаться .