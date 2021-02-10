Poco X6 Pro (Redmi K70E) на Dimensity 8300 является лидером мощности в среднем сегменте у Antutu – Qualcomm позади

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НОВЫЙ ЛИДЕР СРЕДНЯКОВ

Согласно последнему рейтингу популярного бенчмарка AnTuTu, новый смартфон Redmi K70E (будущий Poco X6 Pro) на базе процессора MediaTek Dimensity 8300 занял первое место среди аппаратов среднего класса по показателю производительности.

Redmi K70E набрал 1 413 428 баллов в тесте AnTuTu, опередив ближайшего конкурента Realme GT Neo 5 SE с Snapdragon 7 Plus Gen 2 почти на 250 000 пунктов и опережая предыдущее поколение MTK почти на 50%.

Несмотря на доминирование Snapdragon 7+ Gen 2 в среднем сегменте в последние месяцы, Dimensity 8300 демонстрирует значительный скачок производительности - Qualcomm нужно срочно выпускать Snapdragon 7 Plus Gen 3, чтобы не отдать этот сегмент «синим»

По стандарту топовая комплектация K70E включает 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти и является оптимальным игровым решением, правда, со средними камерами.

Источник - gizmochina