Poco X6 Pro разорвет всех конкурентов, OnePlus 12 побьет рекорд, а у iPhone появилась "невероятная инновация"

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Главным анонсом на этой неделе стала китайская презентация серии Redmi K70. Для тех, кто не в курсе именно "К" серия становится прообразом для будущих хитов продаж на глобальном рынке под брендом Poco. Правда, китайцы снова всех запутали, как и в прошлом году.

Все источники говорили, что Redmi K70E превратится в Poco F6, а затем этот смартфон всплывает под названием Poco X6 Pro. Честно говоря, для X серии устройство как-то слишком крутое, но все будут только рады получить крутой смартфон по умеренной цене. Кто тогда будет F6 и F6 Pro немного непонятно, ждем новых данных.





OnePlus 12 в тизерах и утечках полностью раскрыл все свои характеристики. После немного компромиссного OnePlus 11 компания решила реабилитироваться и порадовать поклонников настоящим монстром. Пишут о дисплее, который бьет все рекорды, мощное железо, крутые камеры и многие другие интересные фишки.





Не менее интересным станет и его двоюродный брат под названием Realme GT5 Pro. В них явно прослеживаются общие черты по начинке, но снаружи у каждого свой фирменный стиль. А еще по интересному, то что Apple с обновлением принесла в свои смартфоны просто невероятный функционал, над которым они работали почти 17 лет.

Кроме смартфонов, показали новую крутую машину от Huawei, которую, как и десятки китайских электрокаров до этого, сразу назвали убийцей Tesla. Конечно, ни один выпуск новостей не обходится без самого богатого клоуна мира Илона Маска. Его очередные проделки и порция отборочной дичи стала веселым завершением сегодняшнего выпуска:



