POCO X6 – стильная новинка уже доступна для приобретения по потрясающей цене – от 8 398 – цена актуальна только сегодня!

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БЫСТРОСТЬ И КАЧЕСТВО

Внимание, ценители инновационных гаджетов! Компания POCO представила свой новый 5G-смартфон – POCO X6, который до завтрашнего дня, 10:00 по Киевскому времени, доступен по очень привлекательной цене.

Эта модель совмещает стильный дизайн, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 7s Gen 2, основную камеру на 64 Мп с ОИС, быструю 67-ваттную зарядку и поддержку 5G.

К преимуществам POCO X6 также относятся линейный вибромотор, стереодинамики, сканер отпечатков под дисплеем и большой объем встроенной памяти - 8/256 ГБ.

Смартфон доступен в двух цветах – Mirror Black и Snowstorm White. До завтрашнего дня, 10:00 по Киеву, цена на POCO X6 всего 8398 грн. Так что поспешите воспользоваться этой выгодной – если вас смартфон заинтересовал!

Poco X6 - 8 397 грн

Цена за 8/256. Чтобы получить такую цену, введите промокод 24WS20

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