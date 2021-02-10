Посмотрите презентацию серии Samsung Galaxy S23 здесь
Анонс новых флагманов уже сегодня
Сегодня (1 февраля) Samsung проведет свое первое мероприятие Unpacked в 2023 году. Ожидается, что южнокорейский электронный гигант представит свою флагманскую серию смартфонов и ноутбуков нового поколения.
Это будет первое офлайн событие Samsung Unpacked за 3 года. Последняя подобная конференция состоялась еще в феврале 2020 года для анонса серии Galaxy S20. Однако это событие также транслируется в прямом эфире, чтобы кто-либо мог за ним наблюдать. Samsung Unpacked начнется в 10 утра по тихоокеанскому стандартному времени 1 февраля. Очная конференция состоится в Сан-Франциско.
Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале Samsung. Для вашего удобства мы вставим ссылку на видео прямого эфира ниже.
Согласно утечкам информации и официальным тизерам, серия Galaxy S23 и серия Galaxy Book 3 дебютируют на конференции. Первая будет включать 3 модели, а вторая будет состоять из 5 устройств.
Вот полный список продуктов, которые, как ожидается, будут представлены на этом событии.
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Book 3
- Galaxy Book 3360
- Galaxy Book 3 Pro
- Galaxy Book 3 Pro 360
- Galaxy Book 3 Ultra
Источник: samsung.com
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