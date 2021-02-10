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Посмотрите презентацию серии Samsung Galaxy S23 здесь

01.02.2023 183 0

Анонс новых флагманов уже сегодня

Сегодня (1 февраля) Samsung проведет свое первое мероприятие Unpacked в 2023 году. Ожидается, что южнокорейский электронный гигант представит свою флагманскую серию смартфонов и ноутбуков нового поколения.

 

Это будет первое офлайн событие Samsung Unpacked за 3 года. Последняя подобная конференция состоялась еще в феврале 2020 года для анонса серии Galaxy S20. Однако это событие также транслируется в прямом эфире, чтобы кто-либо мог за ним наблюдать. Samsung Unpacked начнется в 10 утра по тихоокеанскому стандартному времени 1 февраля. Очная конференция состоится в Сан-Франциско.

 

Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале Samsung. Для вашего удобства мы вставим ссылку на видео прямого эфира ниже.

 

 

Согласно утечкам информации и официальным тизерам, серия Galaxy S23 и серия Galaxy Book 3 дебютируют на конференции. Первая будет включать 3 модели, а вторая будет состоять из 5 устройств.

Вот полный список продуктов, которые, как ожидается, будут представлены на этом событии.

 

Серия Galaxy S23

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 Plus
  • Galaxy S23 Ultra

 

Серия Galaxy Book 3

  • Galaxy Book﻿ 3
  • Galaxy Book 3360
  • Galaxy Book 3 Pro
  • Galaxy Book 3 Pro 360
  • Galaxy Book 3 Ultra

 

Источник: samsung.com

Galaxy S23
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.02.2023

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Посмотрите презентацию серии Samsung Galaxy S23 здесь