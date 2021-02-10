Посмотрите презентацию серии Samsung Galaxy S23 здесь

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Анонс новых флагманов уже сегодня

Сегодня (1 февраля) Samsung проведет свое первое мероприятие Unpacked в 2023 году. Ожидается, что южнокорейский электронный гигант представит свою флагманскую серию смартфонов и ноутбуков нового поколения.

Это будет первое офлайн событие Samsung Unpacked за 3 года. Последняя подобная конференция состоялась еще в феврале 2020 года для анонса серии Galaxy S20. Однако это событие также транслируется в прямом эфире, чтобы кто-либо мог за ним наблюдать. Samsung Unpacked начнется в 10 утра по тихоокеанскому стандартному времени 1 февраля. Очная конференция состоится в Сан-Франциско.

Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале Samsung. Для вашего удобства мы вставим ссылку на видео прямого эфира ниже.

Согласно утечкам информации и официальным тизерам, серия Galaxy S23 и серия Galaxy Book 3 дебютируют на конференции. Первая будет включать 3 модели, а вторая будет состоять из 5 устройств.

Вот полный список продуктов, которые, как ожидается, будут представлены на этом событии.

Серия Galaxy S23

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Серия Galaxy Book 3

Galaxy Book ﻿ 3

Galaxy Book 3360

Galaxy Book 3 Pro

Galaxy Book 3 Pro 360

Galaxy Book 3 Ultra

Источник: samsung.com