Подкаст с CEO Apple Тим Куком: использует ли Apple детский труд, Screen Time - функция, которой он сам пользуется, подробности личной жизни

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Интересные факты о генеральном директоре и жизни компании

В недавнем подкасте поп-певицы Дуа Липы генеральный директор Apple Тим Кук ответил на несколько провокативных вопросов.

Один из вопросов касался использования детского труда, что является большой мировой проблемой до сих пор. Тим Кук заверил Дуа Липу, что дети не добывают кобальт у Конго, когда она спросила: "Мне интересно, мой новый iPhone 15... можете ли вы гарантировать, что кобальт в этом телефоне не был добыт с использованием детского труда в Демократической Республике Конго ?"

В общем, как заявляет генеральный директор Apple, компания уделяет свое внимание использованию переработанных материалов для своих устройств. Это мы могли увидеть на презентации серии iPhone 15.

Был вопрос Тима Кука о чрезмерном использовании смартфонов, особенно среди молодежи. Тим Кук согласился, что некоторым людям нужно быть более умеренными в использовании смартфонов, поэтому Apple создала функцию Screen Time. "Моментом "ага" для меня стало то, сколько уведомлений я получаю за день", - сказал он.

Затем он добавил: "Но для тех продуктов, которые мы все еще добываем, для некоторых других наших продуктов, у нас есть интенсивный уровень отслеживания в нашей цепочке поставок вплоть до шахты и металлургического завода, чтобы убедиться, что используемый труд не является детским".

Также из подкаста мы могли узнать Тима Кука больше как личность. Руководитель рассказал о своей личной жизни, карьере в Apple, филантропии, окружающей среде и многом другом.

Тим поделился некоторыми подробностями о своей личной жизни и детстве – Кук рассказал, что всегда хотел иметь хорошую работу, поскольку происходил из скромной семьи. Он рассказал, что, будучи подростком, разносил газеты в своем районе посреди ночи и подрабатывал переворачиванием бургеров, чтобы накопить деньги на колледж.

После окончания университета он 12 лет работал в IBM, а затем в 1998 году присоединился к Apple. Когда его спросили о Стива Джобсе, Кук ответил, что "Стов был оригинальным" и что только он мог создать Apple. Руководитель также сказал, что "если бы Стив был жив, он все еще был бы генеральным директором".

Источник: BBC Sounds