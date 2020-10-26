Подробности о Huawei Nova 8 SE: два чипа, OLED-дисплей и ультрабыстрая зарядка

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Слили характеристики Huawei Nova 8 SE

О вреде американских санкций для Huawei написаны тонны текста и многие с упоением рассказывают о том, что линейка Mate 40 посмертная во флагманском сегменте для компании. Тем не менее, сами хуавеевцы не теряют надежды выстоять и быть в элите смартфоностроения. На ноябрь у компании запланированы анонсы новинок: серия Huawei Nova 8 и Honor V40.

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Сегодня в сеть выложили характеристики Huawei Nova 8 SE, который станет частью серии, куда должны войти Nova 8 и Nova 8 Pro. Ожидается, что новинка выйдет в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой: Dimensity 800U и Dimensity 720.

Вне зависимости от модификации смартфон предложит 6,53-дюймовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ с традиционной частотой обновления 60 Гц, аккумулятор емкостью 3800 мАч, быструю 66-ваттную зарядку, селфи-модуль на 16-мегапикселей и основную квадрокамеру с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Обещают для Huawei Nova 8 SE еще быструю 66-ваттную зарядку, дисплейный сканер отпечатков пальцев и корпус толщиной 7,46 мм при весе 178 грамм.

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Источник: gizmochina