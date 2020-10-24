Huawei все еще обещает давать людям инновации, несмотря ни на что

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Глава Huawei успокаивает фанатов бренда, что компания будет стараться предоставлять все возможные технологии, пока это возможно.

Вчера свой день в софитах отмечали Huawei. Компания представила новую серию смартфонов линейки Mate и кучу другой периферии, о чем до сих пор очень интересно говорить и узнавать – Huawei продолжает показывать нестыдные продукты.

Во время конференции генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Ю. Чендон упомянул о проблемах, связанных с запретом США. Однако он также заверил в том, что компания приложит все усилия, чтобы продолжать привносить инновационные идеи и технологии.

Генеральный директор признает, что это непростое время для компании. Huawei набирала заметную популярность, и смогла ее оправдывать даже в такое тяжелое время. Более того, китайская компания была одним из ведущих поставщиков технологий 5G. Но, как мы знаем, запрет США фактически заставил Huawei остаться в Китае.

Теперь Huawei не может производить свои собственные чипсеты, по крайней мере, не самые современные, выполненные по технологии 5нм. Главный партнер компании в Китае отстает на годы от других производителей чипсетов. Теперь компании придется полагаться на сторонних производителей чипсетов, таких как MediaTek.

Huawei даже не может купить оперативную память, накопители или другие компоненты, произведенные с использованием американских технологий. В ближайшие несколько месяцев компания может даже потерять доступ к корейским и японским компонентам.

Все может измениться в зависимости от результатов предстоящих выборов в США.

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Источник: Gizmochina



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