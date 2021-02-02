Подробности о Samsung Galaxy A52 5G с сайта TENAA

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Samsung Galaxy A52 5G рассекречен китайским регулятором

В прошлом месяце в базе данных TENAA была найдена информация о Samsung Galaxy A52 5G с индексом SM-A5260, но при этом не были опубликованы изображения смартфона и по характеристикам не приводилось много подробностей. И вот теперь база данных регулятора пополнилась рендерами устройства и деталями о спецификациях.

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Опубликованные изображения демонстрируют уже знакомый по рендерам Эвана Бласса смартфон. Они указывают на то, что Samsung Galaxy A52 5G обладает Infinity-O дисплеем, где фронталку вписали в «кругляшок» по центру экрана. На задней панели видим уже типичную для наших дней прямоугольную площадку основной камеры, которая вмещает в себе четыре датчика изображения.

По данным регулятора, габариты корпуса Galaxy A52 5G составляют 159,9х75,1х8,4 мм. В качестве программной платформы выступает Android 11 с оболочкой One UI 3.0 и предложили 6,46-дюймовый AMOLED-дисплей. В экран интегрировали сканер отпечатков пальцев, емкость аккумулятора составила 4500 мАч и мощность быстрой зарядки 15 Вт.

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Известно, что Galaxy A52 5G получит платформу Snapdragon 750G, 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128/256 Гб и в качестве главного в основной камере будет выступать модуль на 64-мегапикселя. Цветовых решений будет четыре: черный, белый, синий и фиолетовый. В Европе за Galaxy A52 5G с 6/128 Гб должны запросить 459 евро, а версия с 8/256 Гб памяти обойдется в 509 евро. Анонс смартфона ждем в феврале.

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Источник: nashvillechatterclass