Samsung может взяться за производство чипов для AMD

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TSMC не справляется с заказами от AMD. Альтернатива — привлечь Samsung для производства процессоров

Давно не секрет, что AMD помогает Samsung в создании мощной графики для фирменных чипов южнокорейского гиганта Exynos. Уже в этом году может выйти первая аппаратная платформа с новым графическим процессором. Последние слухи указывают на то, что обе компании будут сотрудничать теснее и могут вывести свои взаимоотношения на новый уровень.

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По данным технологического форума Clien, AMD хочет нарастить выпуск процессоров и гибридных чипов (APU) на 50%, но мощности нынешнего контрактного производителя TSMC не позволяет это сделать. И в этой ситуации на сцену может выйти Samsung, которая среди прочего также занимается производством полупроводниковой продукции.

Именно южнокорейскому гиганту AMD может передать на аутсорсинг производство своих чипов. Привлекательности возможному сотрудничеству добавляет и тот факт, что Samsung взялась за возведение собственной фабрики по производству 3-нанометровых процессоров в Техасе. Она уже инвестировала в фабрику $10 млрд. Если сторонам удастся договориться, то AMD может стать первой сторонней компанией, которой Samsung будет поставлять 3-нм чипы.

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На данный момент AMD взвешивает все за и против, ведь процесс перехода к другому поставщику довольно затратный в финансовом плане. Как скоро будет принято окончательное решение, неизвестно.

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Источник: clien