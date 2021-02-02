Представлен бюджетный Samsung Galaxy M02 с емкой батарейкой

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Вышел простой Samsung Galaxy M02

Продажи бюджетных и начального уровня смартфонов всегда высоки, в том числе и у Samsung. При этом южнокорейский гигант далеко не всегда дает максимум за свои деньги в таких устройствах, но сила бренда делает свое. Сегодня в Индии был представлен смартфон Samsung Galaxy M02, который по факту стал результатом ребрендинга Galaxy A02, представленный всего несколько дней назад.

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Samsung Galaxy M02 оснастили 6,5-дюймовым TFT-дисплеем разрешением 1600х720 точек (HD+). Это Infinity-V матрица с каплевидным вырезом, в который вписали 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Построен смартфон на базе MT6739W, предлагает 2/3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной. Работает он под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.

Основная камера Samsung Galaxy M02 получила два датчика изображения на 13 Мп + 2 Мп (макросъемка). В его активе аккумулятор емкостью 5000 мАч, порт microUSB, 3,5 мм разъем для наушников, поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS. Габариты устройства составили 164х75,9х9,1 мм при весе 206 грамм. Базовую версию с 2 Гб оперативки оценили в $96.

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Источник: samsung