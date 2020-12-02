Подробности о Snapdragon 888 5G: суперядро, 5 нм техпроцесс и три камеры, работающие одновременно

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Озвучены технические характеристики Snapdragon 888 5G

Вчера прошел первый день Qualcomm Tech Summit 2020, когда выступали партнеры, целью которых были хвалебные оды в адрес чипмейкера. А еще компания много говорила о важности 5G, о том какие перспективы и возможности открывает эта технология. И в продолжение темы сетей пятого поколения был представлен чип Snapdragon 888 5G с модемом Snapdragon X60.

При этом вчера компания не стала уходить в технические «дебри» новой платформы, ограничившись лишь обещанием, что новинка круче предшественников и имеет целый ряд улучшений. А вот сегодня Qualcomm рассекретила подробности о Snapdragon 888 5G, который теперь получил интегрированный 5G‑модем и украшением чипа стало суперядро Arm Cortex-X1.

Чипсет обладает тремя кластерами ядер с тюнингованными ядрами Cortex, получившие название Kryo 680. На самом деле первый блок вмещает одно доработанное ядро Cortex-X1 с тактовой частотой 2,84 ГГц, второй — трио ядер Cortex-A78 с пиковой частотой 2,4 ГГц и третий — квартет ядер Cortex-A55, разогнанных до частоты 1,8 ГГц. Прирост производительности по сравнению с предшественником составил 25% и на столько же уменьшено потребление энергии. Своей улучшенной энергоэффективностью новый процессор обязан 5-нанометровому техпроцессу, который лег в основу его изготовления.

На 35% шустрее относительно прошлого поколения стал видеоускоритель Adreno 660. А еще нейронный движок шестого поколения стал еще «умнее», предложили модуль FastConnect 6900 с поддержкой Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, модем Bluetooth 5.2 и поддержку быстрой зарядки Quick Charge 5. Установка Snapdragon 888 5G позволит предлагать в смартфонах оперативную память стандарта LPDDR5/LPDDR4х до 16 Гб, флеш-накопитель UFS 3.1, дисплеи разрешением 4К с частотой обновления 60 Гц или QuadHD+ экраны с герцовкой 144 Гц и камеры до 200 Мп.

Еще одна гордость процессора — Spectra 580, который вмещает в себя три отдельных ISP, позволяющие получить одновременно картинку с трех камер. Такое решение позволяет также предложить новые алгоритмы обработки фото, направленные на повышение качества снимков. Оценить реальные возможности Snapdragon 888 5G мы сможем, скорее всего, в феврале следующего года, когда на прилавках появятся первые устройства с ним на борту.

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Источник: anandtech