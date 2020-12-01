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Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года

01.12.2020 970 0

Представлен Snapdragon 888 5G. Xiaomi Mi 11 будет в числе первых с ним на борту

Сегодня Qualcomm представила свой новый флагманский процессор. Несмотря на все ожидания, что новинка получит имя Snapdragon 875, чипмейкер решил отойти от привычного нейминга и новая платформа получила название Snapdragon 888 5G. Сама компания заявляет, что новый процессор открывает новую эру мобильных устройств, который обеспечит новый высококлассный пользовательский опыт.

 

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Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года – фото 1

 

Естественно, что особый акцент был сделан на поддержке сетей пятого поколения, обеспечивает работу которых встроенный модем Snapdragon X60. Смартфоны на базе Snapdragon 888 5G будут совместимы с любой сетью 5G по всему миру благодаря поддержке автономных и неавтономных сетей, а также поддержке как миллиметрового диапазона (mmWave), так и частот ниже 6 ГГц.

 

Еще одно преимущество нового чипа — нейронный движок AI Engine шестого поколения, работающий в тандеме с новым сопроцессором Hexagon и выполняющий триллион операций в секунду. Уделили внимание и графической составляющей. Так, новый видеоускоритель Adreno способен предложить частоту кадров 144fps.

 

И последнее, о чем решил рассказать чипмейкер, так это то, что новый процессор обработки изображений Spectra ISP способен снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду или 120 кадров в секунду разрешением 12 Мп. И это на 35% быстрее, чем это делал предшественник. Помимо аппаратного апгрейда графического чипа, компания усовершенствовала софт, внедрив технологию Snapdragon Elite Gaming третьего поколения.

 

Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года – фото 2

 

Полные характеристики Snapdragon 888 5G компания не озвучила, но пообещала сделать это завтра во второй день проведения Snapdragon Tech Summit. Первой о своих планах выпустить смартфон с новым чипом на борту сообщила Xiaomi, и она подтвердила, что речь идет о Mi 11. Компания уверяет, что именно их флагман будет в числе первых с Snapdragon 888 5G на борту. Помимо Xiaomi свои премиальные устройства с новым чипом выпустят такие компании как Oppo, Lenovo, LG, Meizu, ZTE, OnePlus, Vivo, Black Shark, Asus и Realme. Обратите внимание, что в  списке нет Samsung. Похоже, что это связано с тем, что южнокорейский гигант и в случае с Galaxy S21 ставку сделает на фирменный чип, который будет доступен во флагманах компании на большинстве рынков сбыта.

 

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Источник: theverge

Snapdragon 888 5G Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.12.2020

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Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года