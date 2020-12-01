Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 5G — мощный чип для лучших флагманов 2021 года

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Представлен Snapdragon 888 5G. Xiaomi Mi 11 будет в числе первых с ним на борту

Сегодня Qualcomm представила свой новый флагманский процессор. Несмотря на все ожидания, что новинка получит имя Snapdragon 875, чипмейкер решил отойти от привычного нейминга и новая платформа получила название Snapdragon 888 5G. Сама компания заявляет, что новый процессор открывает новую эру мобильных устройств, который обеспечит новый высококлассный пользовательский опыт.

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Естественно, что особый акцент был сделан на поддержке сетей пятого поколения, обеспечивает работу которых встроенный модем Snapdragon X60. Смартфоны на базе Snapdragon 888 5G будут совместимы с любой сетью 5G по всему миру благодаря поддержке автономных и неавтономных сетей, а также поддержке как миллиметрового диапазона (mmWave), так и частот ниже 6 ГГц.

Еще одно преимущество нового чипа — нейронный движок AI Engine шестого поколения, работающий в тандеме с новым сопроцессором Hexagon и выполняющий триллион операций в секунду. Уделили внимание и графической составляющей. Так, новый видеоускоритель Adreno способен предложить частоту кадров 144fps.

И последнее, о чем решил рассказать чипмейкер, так это то, что новый процессор обработки изображений Spectra ISP способен снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду или 120 кадров в секунду разрешением 12 Мп. И это на 35% быстрее, чем это делал предшественник. Помимо аппаратного апгрейда графического чипа, компания усовершенствовала софт, внедрив технологию Snapdragon Elite Gaming третьего поколения.

Полные характеристики Snapdragon 888 5G компания не озвучила, но пообещала сделать это завтра во второй день проведения Snapdragon Tech Summit. Первой о своих планах выпустить смартфон с новым чипом на борту сообщила Xiaomi, и она подтвердила, что речь идет о Mi 11. Компания уверяет, что именно их флагман будет в числе первых с Snapdragon 888 5G на борту. Помимо Xiaomi свои премиальные устройства с новым чипом выпустят такие компании как Oppo, Lenovo, LG, Meizu, ZTE, OnePlus, Vivo, Black Shark, Asus и Realme. Обратите внимание, что в списке нет Samsung. Похоже, что это связано с тем, что южнокорейский гигант и в случае с Galaxy S21 ставку сделает на фирменный чип, который будет доступен во флагманах компании на большинстве рынков сбыта.

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Источник: theverge