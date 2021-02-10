Подсчеты Canalys: расстановка сил на рынке смартфонов по итогам I квартала

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Все ожидаемо, лидеры те же. Рынок продемонстрировал спад

Согласно последним данным статистики, опубликованным Canalys, Samsung продолжает удерживать лидерство на рынке смартфонов по результатам I квартала нынешнего года. Как выяснилось, экономические трудности и сезонность сказались в целом на рынке мобильных устройства, идет откат назад и темпы поставок смартфонов за данный период упали на 11%.

По итогам первых трех месяцев 2022 года доля Samsung составила 24% против 22% годом ранее и 19% по итогам последнего квартала 2021 года. На втором месте оказалась Apple, которая также сумела нарастить отгрузку смартфонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля компании оценивается в 18%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 15%. Своим успехом Apple обязана хорошему спросу на серию iPhone 13 и в целом неплохими продажами iPhone SE 2022.

Замкнула тройку лидеров Xiaomi, чей результат оказался чуть хуже прошлогоднего. Если год назад доля компании составляла 14%, то по итогам первого квартала нынешнего года она сократилась до 13%. Также упали поставки трубок у Oppo и Vivo, которые заняли четвертое и пятое место соответственно в табеле рангов. Их доля оценивается в 10% и 8% соответственно против 11% и 10% годом ранее.

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Источник: mydrivers