Показали дисплейный модуль Xiaomi Mi Mix 4. Мы не ожидали увидеть фронталку в таком месте

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В Xiaomi Mi Mix 4 селфи-модуль могли отправить по центру дисплея

Нам уже показывали с вами поворотные, выдвижные и подэкранные фронталки. Селфи-камеру под поверхностью дисплея мы видели только в исполнении ZTE. 10 августа свой вариант подэкранной камеры продемонстрирует Xiaomi и ее обладателем будет Mi Mix 4. Какой дизайн придумали для флагмана, нам еще предстоит узнать, а сегодня мы смотрим на дисплейный модуль Xiaomi Mi Mix 4, который якобы сделан непосредственно на производстве.

Если этот компонент действительно станет частью новинки, то Xiaomi пошла нестандартным путем с месторасположением фронтальной камеры. Она встроила ее по центру экрана, а выше предусмотрели место под датчик освещенности. Ниже фронталки расположился подэкранный сканер отпечатков пальцев и визуально он находится достаточно высоко, комфорт работы с ним на данный момент под вопросом.

Как это в итоге все будет обыграно, узнаем на следующей неделе, когда и состоится анонс Xiaomi Mi Mix 4. О характеристиках смартфона мы знаем только по слухам. Ему приписывают OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, а также не стоит сомневаться в том, что герцовка тут будет повышенной.

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Внутри установят чипсет Snapdragon 888, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель вместимостью UFS 3.1 до 512 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч и предложат поддержку быстрой зарядки на 120 Вт. Работать Xiaomi Mi Mix 4 станет под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Основная камера будет тройной 50 Мп (Samsung GN1) + 48 Мп (ширик) + 48 Мп (телеобъектив). Ценник на флагман может достичь отметки в $900.

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Источник: gizmochina