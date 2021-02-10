Xiaomi назвала дату анонса Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi Pad 5 и других новинок

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Август точно не будет скучным, он подарит нам несколько знаковых и интересных устройств

Если июль был скуп на новинки, то август обещает нам несколько интересных премьер. Причем релизы будут проходить кучно, один за другим. 10 августа проведет масштабный ивент Xiaomi, на котором покажет Xiaomi Mi Mix 4, серию планшетов Xiaomi Mi Pad 5 и прочие новинки.

О том, что за день до Galaxy Unpacked должна представить свои новинки Xiaomi, сообщил сегодня глава компании Лэй Цзюнь, который заявил о том, что 10 августа он выступит с публичной речью, где и расскажет о новых продуктах компании. Всего новинок должно быть 15, но не все они будут «железные» и на часть из них уже идет сбор средств на краудфандинговой площадке компании.

В рамках своего выступления Лэй Цзюнь также поведает о том, какой ценой досталось компании второе место в мировом табеле рангов смартфоностроителей, попадание в топ-500 самых крупнейших компаний по версии журнала Fortune и прочих достижениях, а также вызовах, которые стоят перед компанией.

Уже точно известно, что среди дебютантов не будет серии Xiaomi CC 11. Менеджер по продуктам компании Вэй Сици сообщил о том, что в августе новое семейство не представят, оно выйдет позже.

После анонса Xiaomi, 11 августа на сцену выйдет Samsung, которая покажет свои складные смартфоны, новые наушники и смарт-часы. На следующий день, 12 августа, эстафету анонсов подхватит Honor с флагманской линейкой Magic 3. А 17 августа состоится премьера флагманов iQOO 8 и iQOO 8 Pro, которые первыми на рынке предложат чипсет Snapdragon 888+ и AMOLED-дисплей E5 от Samsung.

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Источник: mydrivers