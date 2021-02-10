Xiaomi номер один в Европе

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Впервые Xiaomi стала лидером на европейском рынке, и ее доля составила 25,3%

На прошлой неделе мы сообщали, что все чаще пользователи выбирают смартфоны Xiaomi и компания занимает вторую позицию в мировом табеле рангов смартфоностроителей. А теперь она еще и оказалась на первой строчке по поставкам смартфонов во втором квартале в Европе.

В отчете аналитиков Strategy Analytics компания Xiaomi открывает рейтинг крупнейших поставщиков мобильных устройств на европейском рынке. Она сумела занять четверть рынка смартфонов, нарастив поставки на 67,1%. Ее доля на рынке Европы оставила 25,3% и в количественном выражении это 12,7 млн поставленных смартфонов.

Xiaomi впервые смогла отодвинуть на вторую строчку Samsung, которая контролирует 24% рынка Европы и в ее активе 12 млн отгруженных мобильников. Пользователи все чаще стали предпочитать смартфоны конкурентов, а не Samsung. Компания стала единственной в топ-5, чьи поставки просели — на 7%.

Успешным второй квартал 2021 года стал для Realme, которая сумела нарастить отгрузку смартфонов на впечатляющие 1800% в годовом исчислении. Доля компании составила 3,8%, и она стала пятой в Европе, поставив на рынок 1,9 млн трубок. Все больше стала продавать своих смартфонов в Европе и Oppo. В ее активе 2,8 млн поставленных устройств, что позволило ей занять четвертую строчку рейтинга с долей 5,6%.

На третьем же месте оказалась Apple с 9,6 млн отгруженных iPhone. Прирост составил 15,7% и объем поставок оценивается в 9,6 млн. Всего же за второй квартал 2021 года на рынок Европы было поставлено 50,1 млн смартфонов.

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Источник: strategyanalytics