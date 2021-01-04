Показали дизайн HTC Desire 21 Pro

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Производитель чехлов рассекретил внешнее исполнение HTC Desire 21 Pro

Стратегия выживания — в таких условиях в последние годы живет и работает компания HTC. Добиться сколько-нибудь заметных успехов ей не удалось, она продолжает заниматься мелкосерийным производством смартфонов и жить в своем мире, оторванном от реального положения дел. В перспективе выход HTC Desire 21 Pro и сегодня мы можем увидеть то, как может выглядеть этот смартфон.

Чехольных дел мастер слил в сеть изображения HTC Desire 21 Pro. Это будет бюджетное по своей сути устройство, которое получит дисплей с не самыми миниатюрными рамками по периметру дисплея, каплю-вырез под фронталку и прямоугольный блок основной камеры. Судя по всему, на тыльной стороне HTC Desire 21 Pro установили систему из четырех датчиков изображения, дополняет которые светодиодная вспышка. Привычно видеть на правом торце кнопку включения и качельку регулировки громкости. Очень похоже, что в клавишу выключения встроили сканер отпечатков пальцев.

Обращает на себя внимание отсутствие 3,5 мм разъема для наушников, на нижнем торце есть порт USB Type-C, решетка динамика и микрофон. Что касается характеристик HTC Desire 21 Pro, то здесь нет никакой ясности. Как и нет подробностей, когда можно ждать анонс смартфона.

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Источник: slashleaks