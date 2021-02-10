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Показали дизайн Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

22.04.2021 495 0

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition засветился на видео

27 апреля состоится премьера Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, который станет версией обычного Redmi K40 с акцентом на геймеров. До недавнего времени внешний вид новинки оставался загадкой, и компания предпочла пару дней назад только показать исполнение основной камеры, а также акцентировать внимание на наличии выдвижных триггеров. И вот сегодня наконец-то появились изображения Redmi K40 Gaming Enhanced Edition.

 

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Показали дизайн Redmi K40 Gaming Enhanced Edition – фото 1﻿

 

Нам показали исполнение тыльной панели в двух цветах: черный и серебристый. Визуально Redmi K40 Gaming Enhanced Edition воспринимается как симбиоз Redmi K40 и Black Shark. От первого тут тыльная камера, а от игровых «акул» здесь выдвижные курки и ломанные линии, которое словно воспроизводят букву Х на задней панели и придают небольшой брутальности.

 

Показали дизайн Redmi K40 Gaming Enhanced Edition – фото 2

 

О Redmi K40 Gaming Enhanced Edition известно, что он получит OLED-дисплей Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц, 6-нанометровый чипсет Dimensity 1200, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и основная камера, где в качестве главного датчика выступает модуль на 48-мегапикселей. Ценник на смартфон должен быть в районе $300 и это потенциальный конкурент Realme Neo GT.

 

 

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Источник: xiaomiui

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.04.2021

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Показали дизайн Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

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