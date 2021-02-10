Разблокировка по лицу Xiaomi - как это работает

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Защита смартфона Xiaomi при помощи вашего лица – как включить Face Unlock на вашем устройстве?

В наше время вопрос конфиденциальности смартфона стоит, возможно, так же остро, как и возможности камеры или же производительность в «ресурсных» играх. Многие из нас обеспокоены тем, чтобы личные данные оставались скрытыми от посторонних людей, и для этого производители смартфонов предусмотрели несколько способов защиты, одним из которых является блокировка смартфона по лицу. Такой функциональностью обладают смартфоны Xiaomi, и сегодня мы разберемся, как пользоваться разблокировкой лицом на устройствах китайского производителя.

Функция Face Unlock (Разблокировка по лицу) появилась довольно давно – даже раньше, чем рынок наводнили бюджетные устройства со сканерами отпечатка пальца. Более того, впервые такая опция появилась на Android-смартфонах, но своей популярностью она обязана, как это часто бывает, компании Apple – именно своей технологией Face ID производитель взорвал рынок. Несмотря на противоречивые отзывы, технология распознавания от Apple вдохнула новую жизнь в метод разблокировки по лицу.

Преимущество Face ID от Apple

В отличие от примитивной технологии, представленной Google в начале развития Android, Face ID, помимо фронтальной камеры, использует сразу несколько датчиков – они сканируют не только общее «изображение» вашего лица, но и многие частные детали. Такая точность предоставляет более быструю разблокировку устройства, а также почти бесперебойную работу даже в самых неблагоприятных условиях, будь то сумерки, отсветы солнца или же изменения во внешности (появление бороды, очки и головные уборы).

Как и многие «изобретения» Apple, технология Face ID нашла свое отражение и в устройствах других производителей. Многие смартфоны (особенно флагманского сегмента) на базе Андроид также создавали свой вариант более защищенной версии Face Unlock с использованием дополнительных датчиков. Особо отличился флагманский смартфон от Google – Pixel 4 – который полностью отказался от сканера отпечатка пальца, используя блокировку лишь по лицу. Как оказалось, такой эксперимент понравился далеко не всем, и в следующем поколении от такой технологии решили отказаться.

Разблокировка по лицу на устройствах Xiaomi

Xiaomi тоже не отставали от конкурентов и почти сразу же начали предлагать свой вариант разблокировки по лицу. Сначала Face Unlock от Xiaomi должен был работать только на программном уровне, а первым смартфоном с такой фишкой должен был стать Xiaomi Mi Note 3. Однако китайская компания быстро ретировалась и решила выпустить также и флагман Xiaomi Mi 8 с дополнительными инфракрасными датчиками, чтобы еще сильнее походить на популярный тогда iPhone X.

Стоит сразу отметить, что разблокировка по лицу на Андроид при помощи большого количества датчиков так и не прижилась, и те же Xiaomi в своих будущих устройствах отказались «городить» ненавистную многими «челку» в экране, куда прятались все дополнительные защитные навороты. Впоследствии компания добавила опцию разблокировки смартфона по лицу и в более бюджетные устройства (даже в прошивку ультрабюджетников).

Сегодня Face Unlock в телефонах Xiaomi можно встретить почти повсеместно. И даже если данная функциональность не снискала огромной популярности за счет наличия возможности разблокировать смартфон при помощи сканера пальцев, иметь ее «на борту» точно не помешает. Тем более что она иногда может здорово помочь быстрее попасть на рабочий стол: например, когда у вас заняты руки или же пальцы не в «кондиции», а помыть руки не представляется возможным.

Однако стоит напомнить, что такой вариант блокировки все еще остается не самым надежным. По сути, смартфон до сих пор использует изображение, снятое фронтальной камерой, и для разблокировки используется та же «фронталка», что значит, что при большом упорстве злоумышленник все-таки сможет войти в ваше устройство при помощи изображения вашего лица. Так что использовать Face Unlock стоит скорее как дополнительное средство защиты, а не основное.

Как включить и пользоваться Face Unlock на Xiaomi?

Перед тем, как включить Face Unlock на Xiaomi, вам необходимо проверить, поддерживает ли ваш смартфон данную технологию. По причине, известной только Коммунистической партии Китая, блокировка устройства Xiaomi по лицу доступна далеко не во всех регионах. Пользоваться данной опцией могут пользователи из следующих стран: Индия, Индонезия, Гонконг, Тайвань, Малайзия, Сингапур и несколько стран Европы, в том числе и Россия.

По этой причине перед настройкой блокировки стоит сначала поменять регион на более удобный для вас. Для этого вам необходимо будет перейти в Настройки устройства и пролистать до пункта «Расширенные настройки». Внутри вас будет ждать раздел «Регион», нажав на который вы откроете список всех доступных регионов. Здесь вы можете выбрать то местоположение, которое подойдет вам больше. Более подробно о настройках региона на Xiaomi вы можете узнать из данной статьи.

После этого возвращаемся в Настройки устройства и ищем пункт «Пароли и безопасность». Внутри него будет находиться раздел «Разблокировка по лицу», нажав на который появится окошко ввода пароля или графического кода.

Вводим ваш пароль и готовимся добавить изображение вашего лица – здесь вам нужно будет просто следовать инструкциям на экране. Обязательно перед сканированием лица обеспечьте в помещении достаточный уровень света, особенно если речь идет о смартфоне с не самой «навороченной» фронтальной камерой.

Теперь ваше устройство приобрело еще одну способность. Как и в случае со сканером отпечатков пальцев, не забывайте регулярно обновлять изображение вашего лица, чтобы Face Unlock работал быстро и без сбоев.