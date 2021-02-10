Представили Poco M2 Reloaded или Poco M2 с единственным отличием

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Мастер-класс по выпуску мобильников: взять Poco M2, урезать ему оперативки и дать другой нейминг

Сегодня независимая Poco выпустила свой очередной смартфон — Poco M2 Reloaded, который преподносится как обновленная версия Poco M2 и «мультимедийный центр». По факту же весь сыр-бор затеяли из-за объема оперативной памяти, который в случае с Reloaded составил 4 Гб против 6 Гб у базовой версии. Естественно, что такой ход позволил немного уменьшить ценник до $126, тогда как на старте продаж цена на Poco M2 начиналась с $150.

Это по-прежнему смартфон, который обладает процессором Helio G80, дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ (2340х1080 точек), аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Poco M2 Reloaded предлагает флеш-накопитель емкостью 128 Гб, селфи-камеру на 8-мегапикселей и независимый слот для карт microSD.

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Основная камера четверная и включает главный датчик на 13 Мп, ширик на 8 Мп, макродатчик на 5 Мп и датчик глубины 2 Мп. Дисплей защищает стекло Gorilla Glass и корпус смартфона получила водоотталкивающее покрытие. Имеется сканер отпечатков пальцев и доступен мобильник будет в черном и синем цветах.

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Источник: 91mobiles