Показали дизайн Samsung Galaxy S21. Чувства смешанные

783

Таким будет Samsung Galaxy S21: стильно и необычно

На фоне усиления санкций против Huawei, конкуренция в сегменте премиальных Android-устройств несколько ослабла и у производителей появилась возможность попытаться закрепиться в этой нише. Воспользоваться ситуацией хочет Samsung, поэтому и спешит с анонсом серии Galaxy S21. По крайней мере инсайдеры нас ориентируют на ранний релиз флагманской линейки нового поколения.

Читать также: Чип Exynos 9925 должен получить фишку, которую Samsung просто обязана предложить в своих процессорах﻿

Если это так, то работы над финальным вариантом Samsung Galaxy S21 должны быть завершены, а значит компания определилась с внешним видом смартфона. Известный поставщик утечек @OnLeaks уже успел визуализировать новинку и выложил в сеть ее качественные рендеры.

В целом подход к экстерьеру устройств сохранится, но кое-какие коррективы все же будут внесены. Фасад останется прежним и Galaxy S21 должен получить плоский AMOLED-дисплей с круглым отверстием по центру верхней части для селфи-камеры. Диагональ экрана равна 6,2 дюйма, а габариты корпуса 151,7х71,2х7,9 мм.

Наиболее заметным и спорным моментом в экстерьере Galaxy S21 является основная камера. Дизайнеры обыграли блок тыльной камера так, чтобы создавалась иллюзия что он или тыльная крышка словно наплывают друг на друга. При этом «спинка» матовая, а площадка с тремя объективами глянцевая. Несмотря на спорность такого дизайна, в чем не откажешь ему так это в оригинальности.

Читать также: Скоро Samsung представит новые ультрабюджетники Galaxy A02 и Galaxy M02﻿

Автор рендеров также ориентирует нас на анонс серии Galaxy S21 в январе следующего года. От базовой версии можно ждать 120-герцовый дисплей, чип Snapdragon 875 или Exynos 2100, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч и фирменную оболочку OneUI на базе Android 11.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: app.voice