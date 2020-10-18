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Показали дизайн Samsung Galaxy S21. Чувства смешанные

18.10.2020 783 0

Таким будет Samsung Galaxy S21: стильно и необычно

На фоне усиления санкций против Huawei, конкуренция в сегменте премиальных Android-устройств несколько ослабла и у производителей появилась возможность попытаться закрепиться в этой нише. Воспользоваться ситуацией хочет Samsung, поэтому и спешит с анонсом серии Galaxy S21. По крайней мере инсайдеры нас ориентируют на ранний релиз флагманской линейки нового поколения.

 

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Если это так, то работы над финальным вариантом Samsung Galaxy S21 должны быть завершены, а значит компания определилась с внешним видом смартфона. Известный поставщик утечек @OnLeaks уже успел визуализировать новинку и выложил в сеть ее качественные рендеры.

 

Показали дизайн Samsung Galaxy S21. Чувства смешанные – фото 1

 

В целом подход к экстерьеру устройств сохранится, но кое-какие коррективы все же будут внесены. Фасад останется прежним и Galaxy S21 должен получить плоский AMOLED-дисплей с круглым отверстием по центру верхней части для селфи-камеры. Диагональ экрана равна 6,2 дюйма, а габариты корпуса 151,7х71,2х7,9 мм.

 

Показали дизайн Samsung Galaxy S21. Чувства смешанные – фото 2

 

Наиболее заметным и спорным моментом в экстерьере Galaxy S21 является основная камера. Дизайнеры обыграли блок тыльной камера так, чтобы создавалась иллюзия что он или тыльная крышка словно наплывают друг на друга. При этом «спинка» матовая, а площадка с тремя объективами глянцевая. Несмотря на спорность такого дизайна, в чем не откажешь ему так это в оригинальности.

 

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Показали дизайн Samsung Galaxy S21. Чувства смешанные – фото 3

 

Автор рендеров также ориентирует нас на анонс серии Galaxy S21 в январе следующего года. От базовой версии можно ждать 120-герцовый дисплей, чип Snapdragon 875 или Exynos 2100, аккумулятор емкостью не менее 4000 мАч и фирменную оболочку OneUI на базе Android 11.

 

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Источник: app.voice

Samsung Galaxy S21
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 18.10.2020

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Показали дизайн Samsung Galaxy S21. Чувства смешанные