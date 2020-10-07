Представлены Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro с шумодавом

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Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro — беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Сегодня Realme отметилась анонсом наушников Buds Wireless Pro и Buds Air Pro, которые получили поддержку Bluetooth 5.0 и систему активного шумоподавления. Они защищены от влаги по стандарту IPX4 и есть поддержка «прозрачного» режима, который позволяет слышать собеседника без необходимости вынимать наушник. Обладают обе модели чипом Realme S1 и заявлена поддержка формата Sony LDAC Hi-Res Audio.

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Гарнитура Realme Buds Wireless Pro являются представителями наушников погружного типа, а между правым и левым наушником есть проводная связь. Внутри установлены 13,6-миллиметровые излучатели Bass Boost Driver, которые должны обеспечить насыщенный звук на низких частотах. Производитель декларирует 22 часа автономной работы на одном заряде. Предложили также режим Super Low Latency Gaming Mode, активация которого позволяет предложить задержку передачи данных 119 мс.

Realme Buds Air Pro — это TWS-наушники, идущие в комплекте с зарядным кейсом. Внутри установлены излучатели Bass Boost Driver на 10мм и заявлено 6 часов автономной работы. Футляр для подзарядки позволит увеличить продолжительность работы до 25 часов.

В Индии Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro появятся в продаже 16 октября по цене $54 и $68 соответственно.

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Источник: gizmochina