Показали дизайн ZTE Axon 30

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С такой камерой ZTE Axon 30 будет претендовать на звание камерофона

В прошлом году ZTE решила хайпануть со своим Axon 20, заявив, что это первый смартфон с подэкранной камерой. Селфи-модуль действительно отправили под дисплей, но сама реализация оказалась далекой от совершенства. А все дело в том, что зона с камерой была хороша видна и сами фоточки получались «замыленными» или в тумане.

Работой над ошибками должен стать ZTE Axon 30 Pro, и компания не скрывает того, что намерена представить второе поколение подкэранной камеры. Естественно, технологию усовершенствовали.

Сегодня компания официально объявила, что 15 апреля состоится премьера серии Axon 30 и на промо-плакате показали дизайн новинки, но только исполнение тыльной панели. Перед нами смартфон в сером цвете с массивным прямоугольным блоком основной камеры. Здесь установили четыре датчика, один из которых перископический. Уже известно, что разрешение всех трех «обычных» сенсоров составит 64-мегапикселя и компания не скрывает своего желания бросить вызов признанным камерофонам на рынке.

Дизайн передней панели не показали, и информаторы говорят о том, что 15 апреля компания все же не покажет версию ZTE Axon 30 Pro с подэкранной камерой. Ее выход отложили, а широкой аудитории представят стандартный ZTE Axon 30, где фронталку вписали в круглое отверстие на экране.

По слухам, новинка получит 10-битную OLED-панель от Visionox разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 360 Гц. Разрешение селфи-камеры составит 44 Мп, предложат аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 55 Вт или 65 Вт, парочку стереодинамиков и новый фирменный интерфейс MyOS.

Источники: sohu, mydrivers