Показали Honor V40 Lite

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Honor V40 получит лайт-версию и вот как она будет выглядеть

Для спасения отраслевых цепочек Huawei пошла на продажу бренда Honor, который в этом году работает независимо от материнской компании. Но наследие все еще сильно и выпущенный ранее Honor V40 явно создавался еще тогда, когда компания была под протекторатом Huawei. Это прослеживается в том, что новинка повторяет черты Huawei Nova 8.

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Сейчас компания готовит к выходу на рынок Honor V40 Lite и о предстоящем дебюте новинки рассказал сетевой информатор @RODENT950. Свой пост в Twitter он сопроводил фотографией предстоящего дебютанта. Глядя на снимок невозможно не заметить схожесть новинки все с тем же Huawei Nova 8.

Сейчас компания готовит к анонсу Honor V40 Luxury Edition, который пройдет 23 марта. В его основе будет лежать чип Dimensity 800 и питать его станет батарейка емкостью 3800 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Матрица будет OLED с частотой обновления 90 Гц и в нее встроят сканер отпечатков пальцев. Основная камера будет четырехкамерной с датчиками на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Скорее всего, смартфон будет ориентирован на рынок Китая, поэтому Google-сервисов тут не ждать.

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Источники: twitter, gsmarena