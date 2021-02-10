Планы Honor: смартфоны всех мастей, складной гаджет и планшеты

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Honor готовится представить флагманы в мае-июне, выпустит складной мобильник и планшеты

Honor теперь отдельная от Huawei компания. Со своим набором контрагентов, своей стратегией на рынке и своим штатом сотрудников. Она автоматически была выведана из-под санкций США и теперь может работать свободно. Планы амбициозные — стать брендом номер один в Китае и войти в пятерку лучших на мировом рынке.

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Первым устройством компании в ранге суверенной стал Honor V40 и дальше модельный ряд компании будет только расти. Так, по информации известного сетевого информатора Digital Chat Station в планах Honor выпустить новые бюджетные и среднего уровня смартфоны, а в мае и июне выйдут новые флагманы. Компания также прикупила партию новых чипов, которые она будет устанавливать в своих новинках. Поговаривают, что Honor увеличила заказ на процессоры Dimensity 1100, Dimensity 1200 и Snapdragon 888.

А еще акцент сделают на камерах устройств. Появится в модельном ряду Honor свой складной смартфон Magic X и планшеты с дисплеями с повышенной частотой обновления.

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На днях один из будущих доступных 5G-смартфонов Honor засветился в TENAA. Это будет модель с Dimensity 800U, 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+, 8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128/256 Гб, четверной тыльной камерой и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

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Источник: mydrivers