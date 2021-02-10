Новый флагман Honor выйдет летом

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В июле обещают анонс смартфона Honor с Snapdragon 888

Вот уже больше двух лет США теснит Huawei и из-за внешнего давления китайская компания вынуждена была продать суббренд Honor. Целый ряд аналитиков предположили, что такой шаг продиктован желанием вывести «дочку» из-под удара и позволить ей спокойно работать, приобретая необходимые комплектующие и ставить сервисы Google на смартфоны.

Но в последние дни появилась информация, что усилия Honor оказались тщетны — компании не удалось договориться с Google о получении доступа к сервисам. Удастся ли компаниям в итоге прийти к соглашению, неизвестно. Ни Honor, ни Google предпочитают не комментировать эти сведения.

Тем не менее, Honor не намерена сворачивать выпуск смартфонов. В перспективах выход флагмана, который может статью частью линейки Honor Magic. О новинке известно лишь то, что ее аппаратной платформой станет Snapdragon 888. Выйти она должна в июле нынешнего года.

Напомним, что ранее глава Honor заявлял, что компания продолжит выпуск флагманских смартфонов и у них появятся свои линейки Mate и P. В планах компании и выпуск складного мобильника, планшетов и прочей электроники. Но многое будет зависит от того, удастся ли Honor договориться с поставщиками «железа».

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Источник: gizmochina