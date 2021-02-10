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Показали концепт Nothing Phone 1

24.03.2022 657 1

Эффектным его не назовешь, как и оригинальным

Карл Пей покинул OnePlus, чтобы учредить свой стартап Nothing. В прошлом году компания отметилась выходом наушников Nothing Ear (1), а летом этого года намерена представить свой первый смартфон —  Nothing Phone 1. Вчера Карл Пей лишь в общих чертах описал предстоящую новинку, пообещав стильный дизайн.

 

Показали концепт Nothing Phone 1 – фото 1

 

Естественно, что внешний вид новинки будоражит умы энтузиастов и некоторые из них взялись за создание концепта Nothing Phone 1. В их представлении новинка должна получить типичный для наших дней экран с минимальными рамками и отверстием под фронтальную камеру по центру верхней части. А вот тыльная крышка будет прозрачной и такое решение навеял дизайн наушников Nothing Ear (1), получившие прозрачный корпус. Здесь же установили блок основной камеры с двумя датчиками изображения.

 

О Nothing Phone 1 известно лишь то, что он получит платформу от Qualcomm и фирменную оболочку NothingOS. По словам Карла Пея, интерфейс вберет в себя все лучшее от OxygenOS, будет лаконичным и минималистичным.

 

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Источник: sparronews

Nothing Phone 1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.03.2022

Комментарии

Den Snig 0
Вряд ли стоит ожидать прайс дешевле 700 долларов. Новый игрок на рынке это как ни крути всегда хорошо.
24.03.2022 17:47

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Показали концепт Nothing Phone 1