Показали концепт Nothing Phone 1

Эффектным его не назовешь, как и оригинальным

Карл Пей покинул OnePlus, чтобы учредить свой стартап Nothing. В прошлом году компания отметилась выходом наушников Nothing Ear (1), а летом этого года намерена представить свой первый смартфон — Nothing Phone 1. Вчера Карл Пей лишь в общих чертах описал предстоящую новинку, пообещав стильный дизайн.

Естественно, что внешний вид новинки будоражит умы энтузиастов и некоторые из них взялись за создание концепта Nothing Phone 1. В их представлении новинка должна получить типичный для наших дней экран с минимальными рамками и отверстием под фронтальную камеру по центру верхней части. А вот тыльная крышка будет прозрачной и такое решение навеял дизайн наушников Nothing Ear (1), получившие прозрачный корпус. Здесь же установили блок основной камеры с двумя датчиками изображения.

О Nothing Phone 1 известно лишь то, что он получит платформу от Qualcomm и фирменную оболочку NothingOS. По словам Карла Пея, интерфейс вберет в себя все лучшее от OxygenOS, будет лаконичным и минималистичным.

Источник: sparronews