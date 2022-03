Смартфон Nothing Phone 1 от Карла Пея уже летом с оболочкой NothingOS

4068

У BBK будет очередная «дочка» по производству смартфонов и, похоже, что она пойдет по пути OnePlus

Сегодня стартап Nothing, созданный соучредителем OnePlus Карлом Пеем, провел презентацию, где прозвучало заявление, которое ждали ряд пользователей. Он подтвердил, что компания выйдет на рынок смартфонов и готовит свою первую модель. И долго ждать этого события не придется, его представят летом нынешнего года.

Новинка будет именоваться Nothing Phone 1, а вот точную дату ее выхода предусмотрительно не стали озвучивать. Наверняка, чтобы иметь шанс скорректировать действия на случай, если что-то пойдет не так. Не особо щедр был Карл Пей и на оглашение характеристик Nothing Phone 1. Он ограничился лишь указанием на стильный дизайн, присутствие платформы Snapdragon и новой пользовательской оболочки Nothing OS, которая очень будет схожа с OxygenOS. Думаю, что после этого мало кто сомневается, что Nothing очередной проект BBK, а вся эта попытка раздуть скандал с уходом Карла Пея с OnePlus не более чем пиар ход.

Глава Nothing также заявил, что Nothing Phone 1 предложит три крупных обновления Android и на него будут приходить патчи безопасности в течение четырех лет. О самой оболочке топ-менеджер высказался весьма расплывчато:

«Оставаясь верным основополагающей миссии Nothing, Nothing OS построена на основе открытой и цельной экосистемы, которая позволяет легко подключать и интегрировать продукты Nothing и продукты других ведущих мировых брендов. Nothing объединяет лучшие функции стокового Android, сводя операционную систему только к самому необходимому, где каждый байт имеет назначение. Он разработан, чтобы обеспечить быстрый, плавный и персонализированный опыт. Согласованный интерфейс, тесная взаимосвязь аппаратного обеспечения с софтом посредством специальных шрифтов, цветов, графических элементов и звуков».

Источник: androidauthority