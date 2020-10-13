Показали магнитную зарядку для iPhone 12

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Магнитную зарядку показали раньше iPhone

Сегодня вечером состоится осенний ивент, на котором Apple представит новое поколение айфонов — серию iPhone 12. Давно ходили разговоры, что концерн из Купертино что-то сделает с портом Lightning: перейти на стандарт USB-C или вовсе избавиться от зарядного порта. И, похоже, что альтернативный способ зарядки она все же придумала.

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Речь идет о беспроводной зарядке с магнитным креплением. Да, iPhone 12 теперь можно будет заряжать по аналогии с Apple Watch. Специальный аксессуар уже готов для новых айфонов и его производителем стала японская компания Mpow. Именно изображения творения японского производителя аксессуаров и слили в сеть.

Устройство получило кольцевой магнитный механизм, позволяющий надежно зафиксировать смартфон. Такая конструкция также обеспечивает лучший контакт и скорость зарядки, чем традиционные беспроводные док-станции. Сама магнитная зарядка — промежуточный вариант между традиционной проводной и беспроводной зарядками.

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Ожидается, что на презентации Apple покажет несколько вариантов зарядки, которые позволят заряжать как один смартфон, так и два одновременно. Сама презентация начнется сегодня в 20:00 по Киеву и МСК.

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Источник: appleinsider