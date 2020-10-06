Перед стартом продаж новых наушников Apple убрала все устройства конкурентов из своих магазинов

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Похоже, Apple не хочет помешать продажам собственной периферии, из-за чего другим брендам пришлось убрать свою продукцию из Apple Store.

Компания Apple прекратила продажу наушников и беспроводных колонок от сторонних производителей в преддверии ожидаемой презентации новых аудио-продуктов Apple.

Долгое время Apple предоставляет товарное место для продажи наушников и колонок от конкурентов, таких как Sonos, Bose и Logitech, но эти продукты исчезли с сайта компании в конце сентября, а сотрудникам розничных магазинов Apple было поручено убрать продукты с полок магазинов.

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Связано это со слухами о том, что Apple работает над несколькими моделями накладных наушников, в том числе над моделью, ориентированной на фитнес, и моделью с кожаной отделкой премиум-класса. По существующей информации, наушники могут иметь взаимозаменяемые компоненты: например, возможность замены защитных подушек наушников.

Этими наушниками могут стать давно обсуждаемые AirPods Studio – накладные наушники. Если слухи верны, и Apple все же решатся их представить, то Studio станут первыми накладными «ушами» компании после покупки компании Beats шесть лет назад.

Как и другие премиальные наушники AirPods Pro, AirPods Studio, скорее всего, будут иметь функции шумоподавление и режим пропуска внешних звуков – безопасность превыше всего.

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Подробности мы узнаем в скором времени.

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Источник: The Verge



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