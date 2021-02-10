Показали одну из черт Realme 8 Pro

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Realme 8 Pro оснастили OLED-матрицей и встроили в нее сканер отпечатков пальцев

Готовится к выходу линейка Realme 8, которая должна стать ответом компании на серию Redmi Note 10. Суббренд Oppo всячески подогревает интерес к новинке и на прошлой неделе устроил пресс-мероприятие, главной темой которого стал 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL HM2 в Realme 8 Pro. А сегодня глава Realme решил наглядно продемонстрировать еще одну фишку новинки.

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Становится ясно, что Realme 8 Pro получит дисплейный сканер отпечатков пальцев. А это в свою очередь указывает на то, что новинка удостоится OLED-матрицы. Судя по всему, срабатывать сканер будет достаточно шустро. Также видно, что смартфон обладает круглым отверстием в верхнем левом углу, куда встроили фронтальную камеру, имеется достаточно большой подбородок и прямоугольный блок основной камеры.

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По той информации, которой ранее делились инсайдеры, Realme 8 Pro будет обладать дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Snapdragon 720G, до 8 Гб оперативной памяти, постоянной 128 Гб и аккумуляторной батареей на 4500 мАч. Хотя есть и те, кто уверяет, что предпочтение может быть отдано процессору от MediaTek линейки Dimensity. В числе преимуществ новинки также стоит упомянуть технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Предполагаемое время анонса серии Realme 8 — 25 марта.

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Источник: mysmartprice