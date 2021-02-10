Realme устроила презентацию камере Realme 8 Pro

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Realme устроила целый ивент ради 108 Мп камеры Realme 8 Pro

Сегодня Realme провела пресс-мероприятие Camera Innovation Event, название которого говорит само за себя — инновации в области камер. С 2019 года компания начала устанавливать в своих смартфонах датчики разрешением 64-мегапикселя и в фаворитах был сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1. В этом году производитель готов перейти на новый уровень — начать устанавливать модуль на 108 Мп. И первым смартфоном с ним будет Realme 8 Pro.

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Именно этому событию и было посвящено сегодняшнее мероприятие и во всеуслышание было заявлено, что ставка сделана на датчик Samsung ISOCELL HM2. Это сенсор размером 1/1,52", где размер каждого пикселя равен 0,7 мкм и есть поддержка автофокуса Super-PD. Датчик способен создавать фото разрешением 12000х9000 пикселей и записывать видео в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду.

Трехкратный зум без потерь позволяет сохранить детали и цвета без чрезмерной резкости, а также создавать 12 Мп снимки и отображая увеличенную область. Обработка изображений настроена так, что можно делать 8 последовательных снимков, которые потом обрабатываются специальными алгоритмами для увеличения четкости.

Режим съемки звезд (астрофотография) позволяет снимать звездное небо в режиме замедленной съемки. За 8 минут камера способна создать 30 фото, которые потом «склеиваются» и получается покадровое видео продолжительностью 1 минута и процесс повторяется для достижения желаемого конечного результата. Еще одна фишка от Realme — покадровая видеосъемка со сдвигом наклона.

Такая съемка имитирует миниатюрный мир, оставляя части изображения не в фокусе. Можно выбирать угол, положение и размер боке прямо в настройках камеры, а также добавлять эффекты перехода между размытыми и чистыми областями. В числе прочего упомянуты новые портретные фильтры, включая неоновый портрет, динамический портрет с размытием и цветной портрет AI.

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Среди прочего показали то, какой будет камера Realme 8 Pro. Это будет квадратный блок с четырьмя датчиками изображения.

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Источник: gsmarena