Показали прототип Razer Phone 3: третья попытка?

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В 2017 году на рынке появился новый производитель смартфонов — Razer. Компания известна всем, кто увлечен игровыми гаджетами и именно с ее легкой руки целый ряд производителей решили, что за игровыми смартфонами будущее. Razer Phone стал первым геймерским устройством и главной его фишкой стал дисплей, работающий на частоте 120 Гц.

Что показали

В начале прошлого года пришла информация, что Razer утратила интерес к мобильным устройствам, заточенным на игры и третье поколение игрофона не выйдет. Но затем появилось сообщение, что Razer Phone 3 все же дебютирует. И вот сегодня в сеть слили фото, на котором, как утверждает источник, показан прототип Razer Phone 3.

Внешних изменений по сравнению с Razer Phone и Razer Phone 2 не так много. Компания по-прежнему делает ставку на прямоугольный и строгой формы «брусок». По первому впечатлению, кроме «спинки», каких-то отличий от предшественников вы не найдете.

Спереди это уже хорошо знакомый образ Razer Phone, а все изменения коснулись оформления блока основной камеры. Теперь датчик изображения выстроились в ряд не по горизонтали, а по вертикали. И объективов теперь три, а светодиодная вспышка вынесена за пределы площадки с модулями.

Быть или не быть?

Изначально предполагалось, что Razer Phone 3 выведут на рынок в 2019 году. Но этого не случилось и это заставляет предполагать, что третье поколение игрового смартфона все же не появится. Ряд производителей подхватили тренд на игрофоны и сейчас на рынке есть из чего выбрать поклонникам игр. Конкуренция обострилась и противостоять китайским компаниям в этой нише сложно.

Источник: mydrivers

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