Показали Realme Narzo 50i в стильной расцветке

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В сеть выложили рендер Realme Narzo 50i

Realme одна из тех компаний, кто присоединился к сентябрьскому параду новинок. 24 сентября она устроит ивент, который будет посвящен презентации фитнес-трекера Realme Band 2, смарт-телевизора Neo и серии смартфонов Narzo 50. Новая линейка мобильников может включать в себя четыре устройства: Narzo 50, Narzo 50 Pro, Narzo 50A и Narzo 50i.

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Издание 91mobiles поделилось информацией о предполагаемых характеристиках Narzo 50i, а также показало его дизайн. Визуально смартфон напоминает Realme 8, но площадку основной камеры продлили, чтобы было куда вписать название компании. Сама тыльная крышка текстурированная на две три, а верхняя часть гладкая.

На правой грани традиционно расположилась качелька регулировки громкости и клавиша питания, а снизу порт для зарядки и 3,5 мм разъем для наушников. На рендере нам показали Narzo 50i в мятном цвете, но будут и другие расцветки. Это будет самый доступный смартфон линейки и, возможно, он не получит сканер отпечатков пальцев.

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Предполагается, что в основу Realme Narzo 50i будет положен чип от MediaTek (возможно, Helio G85), предложат дисплей разрешением HD+ и работать он станет под управлением операционной системы Android 11. Через несколько дней мы будем знать все о смартфоне, ждем премьеру.

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Источник: 91mobiles