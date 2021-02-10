Realme GT Neo 2: характеристики версии с чипом MediaTek и странное решение со стабилизацией

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Realme GT Neo 2 предложит DIS-стабилизацию, но в чем ее фишка еще предстоит узнать

Через пару дней состоится презентация Realme GT Neo 2, который выйдет в двух версиях. Изначально предполагалось, что смартфон получит чипсет Snapdragon 870, но затем пришло сообщение, что выйдет еще одна модификация с процессором Dimensity 1200. В плане производительности это будут равноценные модели.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station подтвердил выход realme GT Neo 2 в версии с чипом от MediaTek. Назвал он и другие характеристики новинки, которые включают в себя 6,43-дюймовый OLED‑экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Смартфон предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев, селфи-модуль на 16-мегапикселей и тройную тыльную камеру с ключевым сенсором на 64 Мп. Весить он будет 186 грамм и его толщина составила 8,4 мм.

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Cама Realme указывает, что GT Neo 2 предложит DIS-стабилизацию, которая по сути является аналогом электронной стабилизации (EIS). Ожидается, что ценник на смартфон будет стартовать с отметки $310. Среди новшеств новинки производитель также ранее интриговал появлением новой яркой желто-зеленой расцветки. Напомним, что премьера Realme GT Neo 2 состоится 22 сентября.

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Источник: weibo