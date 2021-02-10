Показали субфлагман Realme с Snapdragon 870

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Новинка Realme выполнена в стиле а-ля Oppo Reno 6 или OnePlus 9

На прошлой неделе известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о планах Realme выпустить смартфон с Snapdragon 870. Он не стал называть имя новинки, но есть вероятность, что она дебютирует как Realme X9 Pro. По крайней мере, ходят слухи, что эта модель выйдет именно с субфлагманским чипом Qualcomm. И вот сегодня на сайте регулятора TENAA появились изображения будущей новинки.

Realme не среди тех компаний, кто задает тон в дизайне устройств. Она предпочитает подражать и не выделяться из толпы. Вот и на этот раз дизайнеры компании спроектировали смартфон, который имеет сходство с другими устройствами на рынке. На этот раз они вдохновлялись аппаратами линейки Oppo Reno 6 и даже можно увидеть отсылку к экстерьеру флагмана OnePlus 9. Схожесть новинки с другими смартфонами прослеживается, прежде всего, в оформлении основной камеры.

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На лицевой панели установили экран с изогнутыми боковыми кромками диагональю 6,55 дюйм. Матрица AMOLED, частота обновления составляет 90 Гц и разрешение FullHD+. В числе характеристик смартфона упоминается аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Можно ждать, что он предложит оперативную память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1.

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Источник: mydrivers