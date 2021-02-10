Realme выпустит дешевый смартфон с Android Go Edition

501

Realme C21Y должен стать самым простым и доступным смартфоном компании

Есть у Google проект Android Go, который компания официально анонсировала в мае 2017 года. Это сильно облегченная версия Android цель которой позволить пользователям комфортно пользоваться устройством и актуальными приложениями даже на слабом железе. За прошедшие четыре года с момента начала экспансии рынка, Android Go особо похвастаться нечем.

Читать также: Realme тизерит ноутбук и планшет﻿

Еще на первых порах производители проявляли интерес к ней, даже Samsung и Xiaomi выпустили свои модели с урезанной версией зеленого робота. Но в последнее время проект буксует и количество устройств с урезанной версией Android выходит все меньше. Широкая аудитория очень прохладно принимает такие смартфоны и все по причине того, что они выглядят скучными, унылыми, нефункциональными и какими-то чрезмерно архаичными.

Тем удивительнее слышать новость, что свой смартфон с Android Go решила выпустить Realme. Новинка получила название Realme C21Y и в ее основе будет лежать чип UNISOC T610. Смартфону приписывают 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, флеш-память на 64 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Читать также: Суббренд Realme займется выпуском телефонов. Вот первые модели DIZO﻿

Фронталка разрешением 5 Мп и на тыльной стороне одиночная камера на 13 Мп. Есть порт microUSB, 3,5 мм разъем для наушников, дактилоскопический датчик и 4 Гб оперативки, что более, чем достаточно для аппарата на Android Go. Когда состоится анонс Realme C21Y и сколько за него запросят, информации нет.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: gizmochina