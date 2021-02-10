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Realme X9 и Realme X9 Pro: платформы и ценники

07.06.2021 1384 1

Появились подробности о новых устройствах Realme с чипами Snapdragon 778G и Snapdragon 870

Realme частит с анонсами новых смартфонов. Делается это для того, чтобы не прозевать отрыв конкурентов и не проиграть Xiaomi. В сентябре состоялась премьера серии Realme X7, а сейчас компания готовит к анонсу Realme X9 и Realme X9 Pro.

 

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По слухам, оба смартфона будут построены на базе платформ от Qualcomm. Так, Realme X9 приписывают чип Snapdragon 778G, а «прошка» получит Snapdragon 870. Ожидается, что за базовую версию запросят от $312 до $390, а Realme X9 Pro предложит 120-герцовый дисплей и ценник от $390 до $468.

 

Realme X9 и Realme X9 Pro: платформы и ценники – фото 1

 

Напомним, что на днях на сайте сертификационного центра TENAA была найдена информация о смартфоне Realme с модельным номером RMX3366. В числе его характеристик упоминался чип Snapdragon 870 и, возможно, это и есть будущий Realme X9 Pro.

 

На сайте регулятора среди прочих параметров смартфона был упомянут 6,55-дюймовый экран разрешением FullHD+, батарейка емкостью 4500 мАч и операционная система Android 11. Габариты корпуса равны 159,9х72,5х8 мм.

 

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Как скоро компания планирует представить новинки, информации нет.

 

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Источник: gizmochina

Realme X9 Realme X9 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.06.2021

Комментарии

Вячеслав Позняков 0
"Realme X7 Pro предложит 120-герцовый дисплей и ценник от $390 до $468" ??? Или всё-таки речь о Realme X9 Pro?
07.06.2021 14:23

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Realme X9 и Realme X9 Pro: платформы и ценники