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Показали Xiaomi Mi 10 Ultra: перископ и 120-кратный зум

09.08.2020 2021 0

Через пару дней в модельном ряду Xiaomi появится флагман с именем Mi 10 Extreme Commemorative Edition или Xiaomi Mi 10 Ultra.
Это будет венец технологий и опыта компании за 10 лет ее существования. Об этом сообщил глава Xiaomi, и новинка будет представлена 11 августа.

 

Показали Xiaomi Mi 10 Ultra: перископ и 120-кратный зум – фото 1

 

Сегодня в сети появились рендеры, на которых, как утверждает источник, изображен будущий флагман. Они указывают на то, что на тыльной стороне установят четыре датчика изображения с вертикальным расположением. Верхний сенсор — перископ и его обрамили серебристой вставкой, чтобы подчеркнуть его значимость и важность. А еще тут имеется надпись, указывающая на главное его достоинство — 120-кратный зум.

 

Показали Xiaomi Mi 10 Ultra: перископ и 120-кратный зум – фото 2

 

По слухам, Xiaomi Mi 10 Ultra предложит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, быструю зарядку мощностью 100/120 Вт, аккумулятор емкостью 4500 мАч и три модификации памяти, где топовая версия предложит 16 Гб оперативки и флеш-накопитель на 512 Гб.

 

Чтобы подчеркнуть премиальный статус новинки, одна из версий получит керамический «задник», а еще компания предложит модификацию с прозрачной тыльной крышкой. Смартфон должен получить стереодинамики, модуль NFC, поддержку 55-ваттной беспроводной зарядки, наэкранный сканер отпечатков пальцев и систему охлаждения.

 

Источник: mydrivers

Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.08.2020

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Показали Xiaomi Mi 10 Ultra: перископ и 120-кратный зум