Покупай выгодно Xiaomi Mi 10T Pro, наушники 1more и Mifa

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Нашли скидки на Xiaomi Mi 10T Pro, наушники 1more и Mifa

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Беспроводные наушники Mifa

Характеристики: X5, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 450 мАч

Цена: $15,50 - https://lite.bz/HL1xc

Промокод "MIFA3P3"

Xiaomi Mi 10T Pro

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1. 5000 мАч, камера 108 Мп, NFC, 8/256 Гб

Предложение для Украины

Цена: 14 499 грн - https://lite.al/UyBUlu

Наушники 1more

Характеристики: E1025, разъём 3.5мм, микрофон, длина кабеля 1.25м

Предложение для РФ

Цена: $11,59 - https://lite.bz/5HHgK

Купон магазина $8,89