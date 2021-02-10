Покупатели Starfield получат эксклюзивные умные часы – но только те, кто заплатит за игру $300

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Не слишком дорогие, но рабочие умные часы в стиле игры

В мире портативных гаджетов неожиданно появились новые умные часы – их получат покупатели игры Starfield. Но, разумеется, не все, а только те, кто заплатит $300 за специальное издание Constellation Edition.



Часы полностью функциональны и являются копией внутриигрового устройства Chronomark. Среди прочего, здесь есть Bluetooth, счетчик шагов, прием уведомлений смартфона и управление воспроизведением музыки.



Гаджет не выглядит на $300 – скорее на $50. Но это не просто умные часы, а связь с игрой, и его владельцы пишут довольные отзывы в Reddit. А еще это эксклюзивная вещь, которую не купить просто так.



Это действительно дружелюбное отношение к фанатам. Обычно в такие комплекты входят чисто декоративные вещи, связанные с играми, хотя и недешевые. Это особенно удивляет после конфуза той же компании Bethesda с игрой Fallout 76, когда фанатам в комплекте за $200 вместо обещанной полотняной сумки дали нейлоновый пакет.﻿

Источник: PC Gamer﻿, Reddit