Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Покупатели Starfield получат эксклюзивные умные часы – но только те, кто заплатит за игру $300

Покупатели Starfield получат эксклюзивные умные часы – но только те, кто заплатит за игру $300

28.08.2023 14 0

Не слишком дорогие, но рабочие умные часы в стиле игры

 

В мире портативных гаджетов неожиданно появились новые умные часы – их получат покупатели игры Starfield. Но, разумеется, не все, а только те, кто заплатит $300 за специальное издание Constellation Edition.


Часы полностью функциональны и являются копией внутриигрового устройства Chronomark. Среди прочего, здесь есть Bluetooth, счетчик шагов, прием уведомлений смартфона и управление воспроизведением музыки.

 

Starfield


Гаджет не выглядит на $300 – скорее на $50. Но это не просто умные часы, а связь с игрой, и его владельцы пишут довольные отзывы в Reddit. А еще это эксклюзивная вещь, которую не купить просто так.


Это действительно дружелюбное отношение к фанатам. Обычно в такие комплекты входят чисто декоративные вещи, связанные с играми, хотя и недешевые. Это особенно удивляет после конфуза той же компании Bethesda с игрой Fallout 76, когда фанатам в комплекте за $200 вместо обещанной полотняной сумки дали нейлоновый пакет.﻿

 

Источник: PC Gamer﻿, Reddit

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 28.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Покупатели Starfield получат эксклюзивные умные часы – но только те, кто заплатит за игру $300