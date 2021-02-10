Половину прибыли Google Play формируют устройства Samsung, Google отдает производителям процент дохода за установку своих сервисов по умолчанию – материалы суда

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Производители смартфонов получают большую долю прибыли сервисов Google

В ходе судебного процесса Epic против Google стало известно, что на начало 2019 года устройства Samsung составляли половину или больше дохода Google Play. Об этом заявил вице-президент Google по партнерству Джеймс Колотоурос.



В 2020 году Google в рамках трех соглашений согласился заплатить Samsung $8 млрд за четыре года за то, чтобы поиск, ассистент и Play Store станут сервисами по умолчанию на платформе.



До этого Google предложил, а затем отказался от плана, препятствовавшего Samsung размещать Galaxy Store на главных экранах. Одним из аргументов Google по этому делу было улучшение опыта работы с Android, чтобы противостоять Apple iPhone.

Другим партнерам, кроме Samsung и Apple, включая OEM-производителей и операторов беспроводной связи, Google предложил за это же $2,9 млрд в 2020 году и $4,5 млрд в 2023, чтобы гарантировать доступность поиска, Play и других «критических программ» » на устройствах. Это включает в себя долю дохода Google Play и определенный доход от рекламы в поиске. К примеру, по программе RSA 3.0 OnePlus получила следующее:

20% чистого основного дохода от рекламы

10% чистого оптимизированного дохода от рекламы

5% чистого оптимизированного дохода от транзакций Play

15% чистого дохода от первой рекламы

20% чистого дохода от транзакций Play



Кроме того, существует уровень RSA 3.0 Premier с большим возмещением для устройств, в которых производители должны предварительно устанавливать приложения Google и не могут подключать конкурентов. За пределами этого тарифа можно предварительно устанавливать конкурентные магазины программ.



Google утверждает, что эти соглашения также позволяют устанавливать не менее 6 обновлений безопасности в течение календарного года.

Источник: 9to5google