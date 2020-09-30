Пользователей приглашают в OnePlus World. Что это?

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Компания завтра представит проект OnePlus World

Принято считать, что основная аудитория продуктов OnePlus — гики или энтузиасты технологий. Смартфоны компании — это выгодное предложение за максимум возможностей. По крайней мере такой имидж старательно подпитывает сама OnePlus. А теперь она строит свой мир — OnePlus World.

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Нет, похоже, что речь не идет об экосистеме. Компания задумала какой-то сюрприз на 1 октября, который она и называет OnePlus World. Как обычно, в преддверии анонса компания избегает давать точные описания своего продукта, предпочитая намекать и интриговать. Тизеры, посвященные релизу, дают широкое поле для предположений. Возможно, компания представит виртуальную витрину глобальной версии своего магазина. Демонстрируется и виртуальное пространство с аватарами, как намек на какое-то сообщество.

Нам остается дождаться завтра, чтобы точно узнать, что такое OnePlus Word и насколько этот продукт будет интересен для нас. А через две недели компания назначила пресс-мероприятие, главным героем которого станет OnePlus 8T. Уже точно известно, что дебютирует флагман в одиночестве, без Pro-версии. Одновременно с анонсом смартфона компания задумала показать еще пять каких-то новинок. Что это будет? Достоверно неизвестно. Среди популярных гипотез — смарт-часы, динамик, гарнитура и внешний аккумулятор.

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Источник: androidauthority