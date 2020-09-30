OnePlus 8T будет работать на Android 11 прямо со старта продаж

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Похоже, новинка от OnePlus 8T станет первым смартфоном, выпущенным не под эгидой Google, который получит последнюю версию Android из коробки.

OnePlus должен выпустить свою новинку OnePlus 8T уже 14 октября – совсем скоро. Кроме очевидных улучшений, мелких и еще меньше, OnePlus готовит для фанатов сюрприз – OnePlus 8T будет работать на последней Oxygen OS 11 на базе Android 11.

OnePlus 8T станет первым смартфоном, не относящимся к линейке Pixel от Google, работающим на Android 11 прямо из коробки – Корпорация добра представит свои новинки уже завтра. Интересно, что прошлом году OnePlus 7T стал первым смартфоном, работающим на свежем на тот момент Android 10.

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В начале этого месяца компания выпустила открытую бета-версию своей Oxygen 11, и многие заметили, что последняя версия прошивки от OnePlus выглядит очень похожей на One UI от Samsung. Кроме внешних изменений, OnePlus также улучшит свой Always-on-Display. И еще в Oxygen OS 11 OnePlus поработает над темным режимом – добавится возможность его планирования.

Помимо серии OnePlus 8, OxygenOS 11 прилетит на все смартфоны OnePlus, начиная с OnePlus 6, который начал продаваться в мае 2018 года. Более ранние устройства не получат должного внимания. Однако для них существует огромное количество кастомных прошивок, которые должны немного поправить эту несправедливость.

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Источник: OnePlus Forums



https://andro-news.com/news/google-dobavil-funkciyu-shumopodavleniya-v-svoy-servis-google-me.html Google добавил функцию шумоподавления в свой сервис Google Meet для мобильных приложений(в Адм. панель)