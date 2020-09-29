У Вас есть идея как улучшить OxygenOS? Поделитесь ею с OnePlus

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OnePlus ждет от фанатов креативные идеи, чтоб сделать OxygenOS еще лучше

Какой, по-вашему, самый главный недостаток в OxygenOS? А чтобы вы хотели улучшить или изменить? У вас есть шанс поделиться своими мыслями и идеями с OnePlus. И если ваша идея понравится, то ее предложат в будущих версиях OxygenOS и вы будет причастны к созданию одной из лучших оболочек на рынке.

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OnePlus неизменно подчеркивает, что она слышит свих фанатов и обратная связь для нее важна. Именно поэтому в свое время она запустила программу Ideas, предложив пользователям поделиться своими мыслями о том, что должно быть реализовано в OxygenOS. Инициатива прижилась, и теперь производитель объявляет об очередной программе сбора креативных идей — Ideas 2.0.

Предложить свою идею может каждый желающий. Она должна быть оригинальной, понятной и изложена на английском языке. Желательно сопроводить ее наглядными эскизами. Обратите внимание, что речь идет о новых функциях или о реализации чего-то действительно новаторского, а не на обновлении уже существующих.

Идеи пользователей будут публиковаться в сообществе OnePlus, и его участники смогут проголосовать за понравившуюся. Голосование продлится с 28 сентября по 6 ноября 2020 года. Результаты будут объявлены 16 ноября. Те 7 идей, которые наберут наибольшее количество голосов, станут предметом детального изучения разработчиками и, возможно, что-то и будут претворено в жизнь.

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Победителей обещают поощрить. Те, чьи идеи надут свое применение в OxygenOS, получат VIP-билет на следующую презентацию компании с оплатой проезда и времени пребывания в отели. Обещают поощрить и тех, чьи идеи будут признаны самыми популярными по итогам отбора каждого тура, которые будет проводиться каждые 2 недели. Здесь вы найдете условия и правила участия в Ideas 2.0.

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Источник: oneplus