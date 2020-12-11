Пользователи бесплатной версии YouTube Music теперь будут постоянно наблюдать баннер с просьбой оформить подписку
Google начнет активнее продвигать платную подписку на свой сервис YouTube Music.
Учитывая, что стриминг-сервис Google Play Music уже закрылся окончательно, Корпорация добра ожидает большего количества заинтересованных в оформлении подписки на свой другой музыкальный стриминг-сервис – YouTube Music. Но, похоже, Google сами не верят в заинтересованность новых клиентов.
Если вы не знали, в YouTube Music существует бесплатная подписка – сильно ограниченная по сравнению с платной версией. Пользователи бесплатной версии YouTube Music начали видеть большой баннер со словом «Обновление» (Upgrade) в нижней панели приложения – очевидный призыв Google отходить от всех ограничений.
Без оформления платной подписки YouTube Music будет работать как обычно, но пользователю придется посмотреть короткую видео-рекламу. Также большим минусом является возможность того, что приложение может «подсунуть» вам живую запись вместо студийной. Более того, для работы приложение должно быть открыто, а экран устройства должен быть постоянно включен, чтобы вы могли прослушивать музыку.
Пользователи бесплатной версии YouTube Music теперь начнут видеть вкладку со словом «Обновление» справа от вкладки «Библиотека», в результате чего на нижней полосе отображается теперь четыре пункта вместо привычных трех. Вкладка «Обновление» ведет на страницу, где пользователя «поощряют» на оформление подписки, рассказывая обо всех основных плюсах.
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Источник: YouTube Music
https://andro-news.com/news/na-poslednem-izdyhanii-magazin-google-play-music-otklyuchen-pora.html На последнем издыхании: магазин Google Play Music отключен, пора переходить на YouTube Music(в Адм. панель)
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