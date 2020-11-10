В YouTube Music появятся похожие на Spotify рекомендации

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Чтобы собрать новую аудиторию, Google старается реализовать наработки, которые используют другие компании-конкуренты, вроде Spotify.

Пару недель назад умельцы заметили, что Google тестируют похожую на Spotify функциональность. Самый популярный музыкальный стриминг-сервис известен за свои качественные индивидуальные подборки новой музыки, которые основываются на вашем вкусе.

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Пытаясь захватить кусок пирога, Google старается развивать свои плейлисты. После активного бета-тестирования в стабильную версию YouTube Music постепенно начинает появляться новая полезная функция. Сейчас она распространяется среди обычных пользователей и скоро должна попасть на все устройства.

Если вы использовали Ежедневный микс от Spotify, то вы поймете, что пытаются сделать Google в YouTube Music. По сути, приложение будет предлагать до 7 плейлистов, основанных на ваших личных вкусах. Каждый из них будет отличаться друг от друга, как по жанрам, так и по настроению. Также приложение предложит отдельный супермикс, который объединит все ваши любимые жанры в один длинный плейлист. Не забыли Google и про отдельные плейлисты с новой музыкой: один с совершенно новыми для вас артистами, а второй – с новыми релизами уже полюбившимися вам группами.

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Также Google объявила о новых миксах, основанных на ваших действиях: тренировки, время расслабления, отдых и поездки на работу и обратно. Эти разделы будут встроены в виде вкладок на главной странице YouTube Music. Выбрав одну из этих четырех вкладок, вы увидите до четырех миксов, предназначенных для конкретного действия.

Обновление должно начать отправляться сегодня.

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Источник: TechCrunch



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